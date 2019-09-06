https://static.news.ru/photo/9e6216d6-d0a6-11e9-9a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

После группового избиения заключённого сотрудниками ГУ ФСИН Главное следственное управление СКР Красноярского края возбудило уголовное дело. Информация об инциденте размещена на сайте СК.

5 августа несколько сотрудников ведомства перевозили 40-летнего осуждённого за двойное убийство для опроса в здание ГУ ФСИН. На обратном пути в исправительный центр правоохранители избили заключённого прямо во время движения спецавтомобиля.

Не менее трёх сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осуждённому физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения, — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, проводят необходимые экспертизы и проводят допросы свидетелей.

Ранее правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, заведённого на сотрудников СИЗО-1 в Тверской области, которые избили заключённую, писал News.ru.