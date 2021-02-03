Сотрудники ФСБ задержали депутата из Ленобласти при получении взятки

https://static.news.ru/photo/bc20e89e-6620-11eb-9df9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

53-летний депутат Законодательного собрания Ленинградской области стал фигурантом дела о покушении на мошенничество. Он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ.

По версии следствия, депутату стало известно, что силовики должны проверить одну из компаний на территории Ленобласти. В период с ноября 2020 по февраль 2021 года он встретился с двумя представителями коммерческой организации, которым рассказал, что полиция будто бы хочет возбудить против них уголовное дело. Депутат предложил «решить вопрос» за 3 млн рублей.

2 февраля сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти передали депутату запрашиваемую сумму. После этого Голиков был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», сообщает Следственный комитет.

По данным «Фонтанки», был задержан депутат фракции ЛДПР областного ЗакСа Юрии Голикове.

Ранее двух сотрудников Роспотребнадзора Москвы арестовали по делу о взятке. Речь идёт о заместителе главного санврача по САО Москвы Виктории Зотовой, а также о руководителе группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславе Томилове. Также был арестован предполагаемый взяткодатель, глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин.

Как писал NEWS.ru, прокурор Черекского района Кабардино-Балкарии старший советник юстиции Тимур Хавпачев был задержан при получении взятки в 100 тысяч рублей. Операция ФСБ была проведена 27 января. Деньги являлись ежемесячным взносом, который предприниматели, занимающиеся ритуальным бизнесом, платили прокурору за покровительство. Было возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.