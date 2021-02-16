ФСБ задержала 19 боевиков, планировавших атаки на Северном Кавказе

https://static.news.ru/photo/092bc046-70ee-11eb-9034-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ren.tv

Российские спецслужбы задержали 19 человек в южных регионах страны. Всех их подозревают в связях с террористической группировкой «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России) и подготовке терактов на территории Северного Кавказа.

В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ, — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Всех задержанных обвиняют по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации», десять человек были арестованы.

По результатам проведённых экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов, — отмечают в Федеральной службе безопасности РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Татарстана и Крыма сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько человек, собиравших средства для деятельности запрещённой в России террористической группировки ИГ. Подозреваемые собирали средства для террористов под видом благотворительности. Эта схема действовала в период с 2015 по 2019 год, полученные деньги переводились за границу для финансирования боевиков.