Сотрудники ФСБ предотвратили теракт под Астраханью

https://static.news.ru/photo/5188b9d2-c04c-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/gsom_fsb_russia

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на территории Астраханской области. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили представители пресс-службы УФСБ.

По имеющейся информации, сотрудники спецслужбы задержали одного мужчину. Он готовил нападение на административные здания в Астрахани. Известно, что задержанный — местный житель 1987 года рождения. Злоумышленник намеревался вступить в незаконные вооружённые формирования, действующие в Сирийской Арабской республике.

Он принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооружённого нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы УФСБ.

Ранее силовики задержали в аэропорту Барнаула иностранца, который собирался воевать в составе международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). По версии следствия, мужчина познакомился в Сети с находящимся за рубежом последователем «Исламского государства».

NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкессии пятерых членов запрещённой в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». В ходе обыска у них было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны и экстремистская литература. Задержанные активно пропагандировали радикальную идеологию и вербовали новых сторонников. Они выступали за создание на территории региона теократического исламского государства — халифата.