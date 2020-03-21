Сотрудники ФСБ в ходе специальной операции по задержанию подозреваемых, проводившейся в Уфе 21 марта, открыли огонь.
Силовики стреляли по автомобилю подозреваемых: по предварительным данным, в его салоне перевозили взрывчатку. Задержаны несколько человек, по неподтверждённой информации, есть погибшие,
Как писал NEWS.ru ранее, ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).
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