https://static.news.ru/photo/01bec6a8-6bba-11ea-93f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ в ходе специальной операции по задержанию подозреваемых, проводившейся в Уфе 21 марта, открыли огонь.

Силовики стреляли по автомобилю подозреваемых: по предварительным данным, в его салоне перевозили взрывчатку. Задержаны несколько человек, по неподтверждённой информации, есть погибшие, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).