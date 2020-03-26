https://static.news.ru/photo/07589b92-6f44-11ea-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Григорий Вержицкий Фото: admnkz.info

В кабинете заместителя главы Новокузнецка по социальным вопросам Григория Вержицкого проходит обыск.

В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники ФСБ просматривают документы. В администрации также подчеркнули, что не намерены скрывать какую-либо информацию.

Независимо от должности проверка любого должностного лица будет всесторонняя. Всю оперативную информацию, которая поступила, мы совместно с правоохранительными органами должны проверить, — сказал главы Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Сотрудники силовых структур пока не комментируют данную информацию, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-замглавы администрации Новокузнецка Андрей Федорчук заключён под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Федорчук был отстранён от должности весной 2019 года. Мэр города Сергей Кузнецов потребовал провести проверку, поскольку у него возникли претензии к актам выполнения работ по очистке от иловых отложений ковша-отстойника, которые курировал заместитель. Экспертизой было установлено, что подпись мэра на бумагах была подделана.