Сотрудники ФСБ изъяли неизвестное устройство на северо-востоке Москвы

Сотрудники ФСБ изъяли странное устройство, обнаруженное в подъезде московской многоэтажки на Изумрудной улице. Как сообщает Telegram-канал Baza, поделка, похожая на взрывное устройство, состояла из небольшой колбы и радиоуправляемого блока с шестью магнитами и была прикреплена к батарее.
Вызванные на место взрывотехники
Ранее сообщалось, что полиция Иркутска задержала мужчину, устроившего взрыв в лифте многоэтажного дома на улице Конева. В результате происшествия пострадал 30-летний житель дома Виктор Молчанов. Он получил контузию, а также множественные травмы рук и ног.
На допросе задержанный 50-летний Александр Черников рассказал, что хотел подорвать соседа из мести. По его словам, он собрал самодельное взрывное устройство, поместил его в кабину лифта, затем дождался, когда Молчанов зайдёт в него, и привёл устройство в действие.
Во время обыска в квартире у Черникова правоохранители обнаружили различные химические вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом».