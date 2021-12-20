Сотрудники ФСБ изъяли неизвестное устройство на северо-востоке Москвы

Сотрудники ФСБ изъяли странное устройство, обнаруженное в подъезде московской многоэтажки на Изумрудной улице. Как сообщает Telegram-канал Baza, поделка, похожая на взрывное устройство, состояла из небольшой колбы и радиоуправляемого блока с шестью магнитами и была прикреплена к батарее.

Вызванные на место взрывотехники определили , что внутри колбы находятся гранулы белого и серого вещества, а в крышке запрессован электровоспламенитель. Огневая проба вещества дала положительный результат, устройство передали сотрудникам ФСБ для выяснения личности его владельца.

Ранее сообщалось, что полиция Иркутска задержала мужчину, устроившего взрыв в лифте многоэтажного дома на улице Конева. В результате происшествия пострадал 30-летний житель дома Виктор Молчанов. Он получил контузию, а также множественные травмы рук и ног.

На допросе задержанный 50-летний Александр Черников рассказал, что хотел подорвать соседа из мести. По его словам, он собрал самодельное взрывное устройство, поместил его в кабину лифта, затем дождался, когда Молчанов зайдёт в него, и привёл устройство в действие.

Во время обыска в квартире у Черникова правоохранители обнаружили различные химические вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом».