https://static.news.ru/photo/b286a000-deed-11e9-8c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Сотрудники челябинского крематория перепутали тело умершего Эрнста Галимова и выдали для прощания его семье труп другого человека. Об этом сообщила вдова покойного.

По словам Светланы Галимовой, её супруг, страдавший болезнью почек, семь лет находился на гемодиализе. Перед смертью он сильно исхудал, но в крематории родственникам выдали тело неизвестного полного мужчины, пишет Life.ru .

Мы приехали, я зашла в зал с родственниками, посмотрела — одежда его, гроб его, а это не он. Его костюм, его гроб, а лежит совершенно другой человек. У меня муж, перед тем как попасть в больницу, его мать налысо постригла, у него волосы всего на пять миллиметров отросли, — прокомментировала ситуацию Светлана Галимова.

При этом, по её словам, «в гробу лежал дед с седыми кучерявыми волосами» и «огромным расплывшимся лицом», в то время как Эрнст Галимов фактически несколько месяцев не ел и из-за этого «усох».

В крематории женщину уверяли, что она якобы не узнаёт своего мужа из-за происходящих с телом после смерти трансформаций. В итоге санитар, сверив бирки, подтвердил, что родственники прощаются с чужим человеком.

После этого работники крематория нашли тело Эрнста Галимова, переодели и провели церемонию, а на следующий день родным усопшего принёс извинения администратор крематория, а также санитар, который признался, что перепутал трупы.

Как писал News.ru, в марте в Магадане православные активисты выступили против строительства первого в регионе крематория. Они считают, что сжигать покойников — это кощунство и грех.