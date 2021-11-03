Сотрудника ФСИН арестовали за причастность к побегу члена банды Басаева

В Астрахани арестован сотрудник УФСИН Денис Кухтин, предположительно, причастный к побегу члена банды Басаева из психиатрической клиники. Как сообщает Telegram-канал SHOT, Магомед Алханов пообещал ему миллион рублей за выход на свободу.

Как сообщается, Алханов договорился о взятке с 29-летним младшим инспектором по охране УФСИН, когда того перевели на охрану психиатрической больницы 15 октября. За обещанный миллион Кухтин рассказал, где в психбольнице не работают камеры, дал преступнику мобильный телефон и режущие полотна для ножовки по металлу, которые Алханов в итоге не использовал. Также Кухтин составил беглецу маршрут следования на воле.

В отношении инспектора возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 290 (получение взятки) УК России.

Ранее УМВД России по Астраханской области подтвердило задержание члена банды Шамиля Басаева. Магомед Алханов был задержан 2 ноября в Астрахани, ориентировка по розыску широко распространялась среди населения и в СМИ. МВД России по Астраханской области поблагодарило граждан и работников СМИ за содействие в розыске и задержании подозреваемого.