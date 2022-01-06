Сотрудник телеканала погиб при обстреле в Алма-Ате

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

В Алма-Ате по автомобилю съёмочной бригады телеканала «Алматы» открыли огонь, погиб водитель. Это произошло недалеко от резиденции президента Казахстана, сообщает Telegram-канал ORDA.

Также был ранен журналист , ему раздробило несколько пальцев. Его госпитализировали.

Корреспондент Orda.kz сообщил, что последний раз звуки выстрелов рядом с резиденцией президента были слышны в 22:55 по местному времени, несмотря на то что ведомства Казахстана, включая МВД, сообщали о стабилизации ситуации в этом районе.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 18 сотрудников правоохранительных органов, ещё 748 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.