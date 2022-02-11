Сотрудник театра «Ленком» получил на работе перелом позвоночника

Во время подготовки к спектаклю «Доходное место», который идёт в театре «Ленком», сотрудник в результате травмы сломал позвоночник. Постановка была запланирована на 12 февраля, сообщает Lenta.ru. Мужчина был доставлен в больницу, на данный момент его состояние оценивается как стабильное.

По данным агентства, во время работы 46-летний технический работник Алексей Аладьев получил травму. После чего его коллегами была вызвана скорая помощь, она отвезла пострадавшего в НИИ имени Склифосовского. В результате обследования у него был зафиксирован закрытый перелом нескольких позвонков. Как именно мужчина получил подобную травму, не уточняется. Однако отмечено, что Аладьев получил травму в результате несчастного случая.

На данное время состояние техработника «Ленкома» оценивается врачами как стабильное, мужчина находится в сознании.

Ранее 9 октября 2021 года декорация насмерть придавила актёра на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Спектакль был тут же остановлен, а зрителей попросили выйти из зала. Позже в Сети было опубликовано видео момента падения декорации на актёра. По имеющимся данным, 38-летний Евгений Кулеш был разведён и жил вместе с матерью. Детей у него не было. В театре он прослужил большую часть своей жизни — почти 20 лет.