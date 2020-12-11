Сотрудник полиции сбил ребёнка на пешеходном переходе в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/0a913750-3baa-11eb-8b2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг, 10 декабря, сотрудник полиции за рулём автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнюю девочку на территории Московской области. Силовик совершил ДТП, когда ребёнок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.

Наезд на ребёнка произошёл на автодороге Можайск — Клементьево — Руза. На момент аварии полицейский уже не находился при исполнении своих служебных обязанностей.

Он совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку госпитализировали с травмами. Прокуратура установит причины и условия произошедшего, — передаёт сообщение РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что ход проверки, которую проводят сотрудники следственного органа, находится под контролем.

Как ранее писал NEWS.ru, автомобиль наехал на человека на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Пострадавший лежал на проезжей части, сообщили в местном МВД.

По предварительной информации, пешеход отдыхал в ночном клубе (который работал несмотря на запрет, введённый в ночное время из-за коронавируса) и выпивал спиртное. Он поругался с охранником, после чего вышел на Невский проспект и лёг на дорогу.