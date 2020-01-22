Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

В рамках уголовного дела о смертельном происшествии в мини-отеле «Карамель», задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Решается вопрос об избрании в отношении Исмакаева меры пресечения, — цитирует Петренко «Интерфакс».

Трагедия случилась утром 20 января и унесла жизни четырёх взрослых и маленького ребёнка. Ещё шестеро постояльцев получили ожоги.   Комнаты в подвальном помещении, где расположен хостел, залило кипятком из прорвавшейся трубы.

Как писал NEWS.ru, ЧП в пермской «Карамели» может привести к массовому закрытию таких мини-отелей по всей России, заявил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

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