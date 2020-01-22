https://static.news.ru/photo/159e0170-3d2f-11ea-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

В рамках уголовного дела о смертельном происшествии в мини-отеле «Карамель», задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Решается вопрос об избрании в отношении Исмакаева меры пресечения, — цитирует Петренко «Интерфакс».

Трагедия случилась утром 20 января и унесла жизни четырёх взрослых и маленького ребёнка. Ещё шестеро постояльцев получили ожоги. Комнаты в подвальном помещении, где расположен хостел, залило кипятком из прорвавшейся трубы.

Как писал NEWS.ru, ЧП в пермской «Карамели» может привести к массовому закрытию таких мини-отелей по всей России, заявил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.