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Сотрудник ХК «Лада» погиб при странных обстоятельствах в Екатеринбурге

17:04, 06 сентября 2021
Сотрудник ХК «Лада» погиб при странных обстоятельствах в Екатеринбурге Денис Пустобаев Фото: vk.com/hc_lada
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В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб сотрудник тольяттинского хоккейного клуба «Лада». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, мужчина выпал из окна номера, в котором он находился вместе с сыном главного тренера Константином Емелиным.

По данным источника, погибший 48-летний Денис Пустобаев работал в хоккейном клубе техником. В уральскую столицу он приехал с молодёжной командой «Лады», которая называется «Ладья».

Он поселился в один номер в «Грин Парк Отеле» с Константином Емелиным. В прошлом Константин сам являлся профессиональным хоккеистом. В отеле члены клуба должны были проживать до 7 сентября.

ЧП произошло 5 сентября в половине пятого утра. По предварительным данным, Пустобаев погиб, выпав с третьего этажа.

Сын главного тренера «Лады» стал последним, кто видел погибшего живым. По словам мужчины, он спал и ничего не слышал. Следователи намерены проверить его показания на полиграфе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье во время соревнований умер российский триатлонист. Спортсмен утонул на озере Бельское в городе Бронницы. Мужчине было 42 года. Известно, что медицинский допуск к турниру у него был.

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