Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову

Сотрудник ДПС случайно выстрелил в нарушителя во время задержания. Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Как сообщает ТАСС, в отношении полицейского возбудили уголовное дело.
Правоохранители
Двое пассажиров активно участвовали в происходящем: один снимал всё на камеру, другой пытался отбить водителя у полиции. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту происшествия.
Ранее в Сочи уходивший от погони водитель автомобиля протаранил полицейскую машину. Он арестован на 12 суток.