Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову

https://static.news.ru/photo/e31882ca-c068-11eb-bf3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник ДПС случайно выстрелил в нарушителя во время задержания. Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Как сообщает ТАСС, в отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В ходе потасовки инспектор произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Двое пассажиров активно участвовали в происходящем: один снимал всё на камеру, другой пытался отбить водителя у полиции. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту происшествия.

Ранее в Сочи уходивший от погони водитель автомобиля протаранил полицейскую машину. Он арестован на 12 суток.