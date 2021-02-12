Сотрудник аппарата главы Хакасии арестован по обвинению в коррупции

https://static.news.ru/photo/8b16e77a-6ed7-11eb-95b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин, а также директор автономного учреждения «Леса Хакасии» Андрей Васильев взяты под стражу. Они обвиняются в коррупции.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на Следственный комитет, задержанные использовали схему «отмыва» денег. Васильев получил порядка 4 млн рублей за заключение договора купли-продажи древесины и был задержан в момент получения денег. Позже выяснилось, что часть этих средств была предназначена для Гаранина.

Отмечается, что Васильев оказал содействие суду. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», при этом суд установил меру пресечения в виде домашнего ареста. А вот Гаранин останется под стражей.

Гаранину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 6 статьи 290 УК РФ «Подстрекательство к получению взятки в особо крупном размере». Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что бывшие руководители специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в структуру Росатома, арестованы за многомиллионные хищения. Эта компания является крупнейшим в РФ предприятием по созданию и внедрению систем физической безопасности.

В СИЗО отправлен её бывший генеральный директор Вячеслав Коновалов, а экс-главный бухгалтер Ирина Смолдырева — под домашний арест. МВД обвиняет их в мошенничестве в особо крупных размерах. Как поясняет источник, они организовали мошенническую схему под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд компании.