https://static.news.ru/photo/448df412-decb-11e9-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Полицейские нашли предполагаемую сообщницу кассира банка «Открытие» в Уфе, обвиняемой в краже 6,5 млн рублей: выявлены факты хищения на 43 млн рублей управляющей офиса.

В ходе расследования ранее возбуждённого уголовного дела о хищении из кассы одного из банков города Уфы около 6,5 миллионов рублей выявлены факты хищений на сумму свыше 43 миллионов рублей, — говорится в сообщении на сайте МВД по Башкирии.

По данным следствия, жительница Уфы 1980 года рождения, работавшая управляющим дополнительного офиса банка, с января 2017 года по июль 2019-го вместе с другой сотрудницей финансового учреждения воровала деньги из кассы. Чтобы скрыть недостачу женщины закрыли вклады более 50 клиентов.

По факту присвоения крупной суммы денег группой лиц возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой 1980 года рождения.

Ранее News.ru писал, что полицейские Уфы задержали сотрудницу банка, которая в течение месяца выносила деньги из кассы. В полицию обратился представитель банка «Открытие», который сообщил, что в ходе ревизии была обнаружена недостача в 6,5 млн рублей.