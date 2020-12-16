Сотруднице Минкультуры подбросили под дверь похоронный венок

https://static.news.ru/photo/a9a00750-404f-11eb-b7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Сотрудница Министерства культуры РФ обратилась в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные подбросили под дверь её квартиры похоронный венок с намекающим на угрозу смерти посланием.

Речь идёт о главе одного из отделов Минкультуры, сообщил «Царьграду» осведомлённый источник. Заявление подано вечером 16 декабря. Женщина просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое подбросило ей под дверь распятие, где были написаны её фамилия, имя, отчество и «дата смерти» — 1 января 2021 года. Также неизвестный подкинул искусственный траурный венок и ламинированную табличку с надписью «Удачи в новом, 2021-м рабочем году».

Как рассказал собеседник телеканала, полиция осмотрела место происшествия, прибегнув к помощи служебной собаки. Правоохранители изъяли имеющиеся улики, однако личность отправителя зловещих аксессуаров до сих пор установить не удалось.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в США. Мужчина ворвался в офис Демократической партии в Спокейне (штат Вашингтон) и угрожал взорвать помещение. Полиции удалось задержать его, после чего выяснилось, что у мужчины не было настоящей взрывчатки.