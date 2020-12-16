Сотруднице Минкультуры подбросили под дверь похоронный венок

Сотрудница Министерства культуры РФ обратилась в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные подбросили под дверь её квартиры похоронный венок с намекающим на угрозу смерти посланием.
Речь идёт о главе одного из отделов Минкультуры,
Как рассказал собеседник телеканала, полиция осмотрела место происшествия, прибегнув к помощи служебной собаки. Правоохранители изъяли имеющиеся улики, однако личность отправителя зловещих аксессуаров до сих пор установить не удалось.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в США. Мужчина ворвался в офис Демократической партии в Спокейне (штат Вашингтон) и угрожал взорвать помещение. Полиции удалось задержать его, после чего выяснилось, что у мужчины не было настоящей взрывчатки.