Сотрудница сгоревшего дома престарелых спасла троих постояльцев

https://static.news.ru/photo/465eccc6-3e97-11eb-b55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. При этом, как сообщает региональное управление МЧС, троих постояльцев сумела спасти сотрудница пансионата, эвакуировав их через окно.

По имеющимся данным, в пожаре погибло 7 мужчин и 4 женщины. Спасённые 3 мужчин и одна женщина — сотрудница, которая услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С её слов, спасала в окно. Один из спасённых мужчин сейчас находится в больнице, — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

Пожар произошёл в ночь на 15 декабря, сообщение о возгорании поступило в 02:53 по местному времени. Уже в 04:31 открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела 11 погибших. МЧС отмечает, что организовано оповещение родственников, им будет оказана психологическая поддержка. В то же время, люди, которые смогли эвакуироваться самостоятельно, не получили травм и ожогов.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Утром 15 декабря должно состояться внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, пансионат в селе Ишбулдино работал без лицензии. Она была необходима для подтверждения постоянного проживания пациентов.