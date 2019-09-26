https://static.news.ru/photo/54c1c05c-e06a-11e9-becc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Bader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудница правоохранительных органов Израиля получила ранение во время нападения с ножом в Иерусалиме. Инцидент произошёл в Старом городе.

Полицейские арестовали нападавшего, — сообщил ТАСС источник в полиции.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее News.ru писал, что психически больной мужчина ранил двух российских военных в Таджикистане. ЧП произошло в городе Бохтар, административном центре Хатлонской области. Злоумышленник напал на них, когда они были вне части. Раненые госпитализированы в Душанбе.