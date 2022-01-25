Сотрудница полиции погибла в ДТП по вине пьяного коллеги в Приамурье

Начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Магдагачинскому району погибла в ДТП по вине пьяного коллеги в Приамурье. Она находилась в служебном автомобиле, за рулём которого был полицейский в состоянии алкогольного опьянения, сообщает областная прокуратура.

ДТП произошло вечером 25 января на трассе «Амур» Чита — Хабаровск возле села Базисное. Служебный УАЗ врезался в припаркованный на обочине сломавшийся грузовик.

Водитель автомобиля УАЗ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, являясь сотрудником полиции, допустил наезд на припаркованное на обочине в связи с поломкой грузовое транспортное средство <...>. В результате ДТП женщина-эксперт погибла, остальные пассажиры доставлены в больницу, — говорится в сообщении прокуратуры.

В момент ДТП кроме водителя и женщины-эксперта в салоне были её 19-летний сын и ещё один полицейский — оперуполномоченный уголовного розыска. По факту аварии проводится проверка. Возбуждено уголовное дело из-за нарушений ПДД со смертельным исходом.

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а также привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее во Владивостоке сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем, сбил 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.