Сотрудница Института океанологии пропала во время погружения в Чёрном море

В акватории Чёрного моря во время подводных научных работ пропала сотрудница Южного отделения ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова».
Инцидент произошёл 17 июня вблизи посёлка Витязево Краснодарского края. Как
В настоящее время продолжаются работы по поиску пропавшей. Следователи опросили очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писал ранее NEWS.ru, спасение тонущей 15-летней девочки на реке Онон в Забайкальском крае обернулось гибелью четырёх человек. Инцидент произошёл вечером 15 июня в Ононском районе. Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот. Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет.
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