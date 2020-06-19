Сотрудница Института океанологии пропала во время погружения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/2fa9690a-b210-11ea-a713-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

В акватории Чёрного моря во время подводных научных работ пропала сотрудница Южного отделения ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова».

Инцидент произошёл 17 июня вблизи посёлка Витязево Краснодарского края. Как информирует Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, младший научный сотрудник 1981 года рождения маломерного судна погрузилась с аквалангом для проведения водолазных работ на морском дне. Женщина на поверхность больше не поднялась.

В настоящее время продолжаются работы по поиску пропавшей. Следователи опросили очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал ранее NEWS.ru, спасение тонущей 15-летней девочки на реке Онон в Забайкальском крае обернулось гибелью четырёх человек. Инцидент произошёл вечером 15 июня в Ононском районе. Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот. Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет.