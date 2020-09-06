Сотрудница банка в Москве из-за неаккуратности лишилась пальца

https://static.news.ru/photo/f494adbc-f0c5-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/GlobalLookPress

Сотрудница банка в Москве лишилась пальца, когда неаккуратно захлопнула дверь бронированного хранилища.

Уточняется, что 32-летняя женщина работает в банке на улице Просторная, д. 2. Инцидент произошёл 2 сентября 2020 года. После случившегося она была доставлена в больницу.

Врачи поставили ей диагноз: «травматическая ампутация 3-го пальца правой руки», — сообщили на портале KP.RU.

Полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего. Пострадавшая женщина пока не может участвовать в опросе.

Как писал NEWS.ru ранее, в Бурятии родной дядя отрубил пальцы пятилетней племяннице. Врачи два часа оперировали ребёнка. Отмечается, что отец девочки и дядя решили выпить, а девочке дали поиграть в телефон, который она случайно разбила. Дядя велел девочке положить руку на пень и ударил по ней топором.