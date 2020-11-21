Сотни грузовиков встали на границе из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

Около 700 большегрузных автомобилей скопились на трассе в Северной Осетии, ожидая открытия Военно-Грузинской дороги.
Транспортную артерию закрыли 18 ноября в 23:00 мск из-за сложных погодных условий. Как
Военно-Грузинская дорога является единственным автомобильным маршрутом, связывающим с Россией как Грузию, так и Армению. В переводе с осетинского языка название трассы звучит как «дорога Небесного ущелья».
Как писал NEWS.ru, из-за непогоды власти Владивостока приняли решение остановить движение через мост на остров Русский. Переправа была закрыта из-за падения льда с вант — стальных тросов, являющихся важнейшей конструкцией моста. Один из декоративных элементов конструкции получил повреждения. Движение по мосту могут открыть в воскресенье, 22 ноября.