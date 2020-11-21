16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Сотни грузовиков встали на границе из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

14:45, 21 ноября 2020
Фото: 15.mchs.gov.ru

Около 700 большегрузных автомобилей скопились на трассе в Северной Осетии, ожидая открытия Военно-Грузинской дороги.

Транспортную артерию закрыли 18 ноября в 23:00 мск из-за сложных погодных условий. Как рассказали «Интерфаксу» в ГУ МЧС по региону, для водителей грузовиков организовали пункт обогрева.

Военно-Грузинская дорога является единственным автомобильным маршрутом, связывающим с Россией как Грузию, так и Армению. В переводе с осетинского языка название трассы звучит как «дорога Небесного ущелья».

Как писал NEWS.ru, из-за непогоды власти Владивостока приняли решение остановить движение через мост на остров Русский. Переправа была закрыта из-за падения льда с вант — стальных тросов, являющихся важнейшей конструкцией моста. Один из декоративных элементов конструкции получил повреждения. Движение по мосту могут открыть в воскресенье, 22 ноября.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео