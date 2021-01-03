Соседка рассказала о хозяйке питомника, где собаки загрызли мальчика

https://static.news.ru/photo/0de6ef74-4ddb-11eb-8b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Владелица подмосковного питомника собак, в котором животные загрызли 11-летнего мальчика, часто выпивает, утверждает соседка женщины. По её словам, те вовсе не сидят в клетках и вольерах. В прошлом псы часто выбегали на дорогу и пугали местных жителей.

Однако до трагического случая местные жители надеялись, что собаки всё-таки не навредят людям.

Да, у них иногда бегают. Сейчас вот не видно, в последнее время, а так бегали сколько раз, — рассказала пенсионерка по имени Галина Пятому каналу.

Она призналась, что местные жители даже планировали написать заявление в полицию, но до дела так и не дошло. Теперь же, после произошедшей трагедии, по словам пожилой женщины, у ней «даже мурашки по коже».

Пенсионерка рассказала, что в питомнике построены большие вольеры, которые не видно с дороги за забором. Там, по её словам, живёт много собак, которых обычно хорошо слышно. Куда они могли деться после происшествия, женщина не знает.

Трагедия в подмосковной Ивантеевке произошла 2 января. 31 декабря к владелице собак приехала отмечать Новый год женщина с тремя детьми. На третий день возлияний, пока взрослые продолжали распивать спиртное, 11-летний мальчик вышел к собакам, однако те набросились на него и загрызли. Мать ребёнка оказалась настолько пьяна, что даже не сразу поняла, что произошло с сыном, писал NEWS.ru.

Во факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства гибели ребёнка выясняют полиция и прокуратура.