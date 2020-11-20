Соседи рассказали подробности о похитителе мальчика под Владимиром

https://static.news.ru/photo/045c2b12-2bb8-11eb-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Соседи 26-летнего Дмитрия Копылова из села Макариха Камешковского района Владимирской области рассказали о молодом человеке. Он только недавно приехал в деревню из Суздаля, якобы строил дом и вызывал недоумение своим странным поведением.

Молодой человек ни с кем не общался и не выказывал такого желания. Поэтому в селе его считали «чудноватым».

Нам показалось, одиночка-парень. Он начал строительство, начал проводить водопровод. А у меня мать живёт в соседнем доме. Она стучала к нему, он никогда не открывал дверь, — цитирует одну из соседок телеканал «Звезда».

Последние два месяца в доме молодого человека всегда горел свет, даже по ночам. Похититель часто ездил на своём автомобиле за строительными материалами, также к нему приезжал какой-то взрослый приятель на «хорошем автомобиле».

Самое страшное, как теперь говорят люди, что соседи и знакомые Копылова тоже участвовали в поиске семилетнего ребёнка, не подозревая, что он находится в соседнем доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, похитивший первоклассника во Владимирской области, больше полутора месяцев держал ребёнка в подвале. Об этом рассказал сам задержанный.