Соседи рассказали об убитой в Москве «Мисс Кузбасс — 2010»

Обладательница титула «Мисс Кузбасс — 2010» Ксения Сапожкова жила в закрытом московском посёлке и часто появлялась на улице с ребёнком или подругами. Именно они начали активные поиски убитой, рассказала соседка погибшей. Она подчеркнула, что Сапожкову многие знали, поэтому её исчезновение стало неожиданностью, пишет «360».

Подруги её искали. Такая девушка красивая была. Худенькая, высокая, с каштановыми волосами. Мы тут давно живём. Поселок маленький, все друг друга знаем, — рассказала собеседница издания.

Она также пожаловалась на плохую охрану в ЖК, которая, по словам соседки Сапожковой, «пропускает кого хочешь». Более того, собеседница издания вспомнила, что в 2016 году в этом ЖК также пропала девушка: она ушла выносить мусор и не вернулась.

Ксения Сапожкова пропала летом 2021 года. Её муж Александр Попов заявил, что она улетела в Дубай и перестала выходить на связь. Однако в ходе допроса мужчина признался, что из ревности убил девушку, расчленил тело и выбросил в реку. Позже он стал отрицать свои показания.

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги, которая пропала без вести более 10 лет назад.