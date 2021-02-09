Соседи рассказали о мужчине, задушившем 13-летнюю падчерицу

https://static.news.ru/photo/f84447aa-6ad8-11eb-9cfd-96000091f725_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Стали известны подробности гибели 13-летней девочки в Тверской области, которую отчим задушил шарфом.

По словам соседей, за день до трагедии мужчина сильно поругался с матерью ребёнка. Агрессию он начал проявлять несколько месяцев назад, когда у матери убитой произошёл выкидыш. Мужчину разозлило это, и он стал избивать супругу даже возле дома, а также кричать, что если его ребёнок не выжил, то и её дочери не жить. Он неоднократно наносил побои жене и ребёнку.

Соседи отметили, что пара познакомилась в исправительной колонии, где работала мать девочки. Мужчина вышел по УДО благодаря рекомендациям влюблённой женщины, отсидев 11 лет вместо 15,5. Все знали о прошлом избранника соседки. По предварительным данным, он сидел в тюрьме за убийство супруги.

Кроме того, очевидцы заявили, что изначально отчим не хотел убивать девочку, а намеревался только ограбить квартиру.

Девочка у бабушки жила, пока мать лежала в больнице. Она просто зашла то ли собаку покормить, то ли ещё что-то, а он там вещи собирает. Вот он её и грохнул, — цитирует соседей 5-tv.ru.

В настоящее время подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Сотрудники полиции ищут свидетелей, проводят медицинские экспертизы, а также ведут разыскные мероприятия. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в Туве арестована пенсионерка, которая пыталась организовать убийство восьмилетней падчерицы. После смерти отца девочки, приходившегося женщине мужем, школьница стала наследницей двух квартир, которые едва не стоили ей жизни.