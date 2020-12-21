Соседи рассказали о девушке, которую выбросил с балкона пьяный петербуржец

https://static.news.ru/photo/b03e6ba0-42df-11eb-9bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга, которую избили и сбросили с балкона комнаты в общежитии на пятом этаже, злоупотребляла наркотиками и спиртным.

Об этом телеканалу «360» рассказали соседи пострадавшей. Ольга, одна из собеседниц журналистов, сообщила, что девушка лежит в отделении шоковой терапии. К ней приехали родители. По словам соседки, пострадавшая всем рассказывала, что она приёмная дочь. При этом она очень похожа на родителей. Ольга отметила, что девушка употребляла запрещённые вещества.

Девочки-соседки жаловались на неё, что она постоянно мужиков таскала, пила и кое-что пропадало. Такая девочка, неблагополучная. Она сильно исхудала в последнее время, одни кости остались, — добавила соседка.

Сосед Вячеслав охарактеризовал 41-летнего мужчину, которого подозревают в преступлении, как хулигана. Другие обитатели общежития рассказали, что он влюбился в пострадавшую и намеревался её перевоспитать.

Как передавал NEWS.ru, инцидент с девушкой произошёл в ночь на 20 декабря в доме доме 17/1 по Ленской улице. Полиция установила, что безработный гражданин в ходе возникшей во время совместного распития алкоголя ссоры избил 27-летнюю знакомую, после чего сбросил её с балкона. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.