Соседи рассказали о девушке, которую выбросил с балкона пьяный петербуржец

Жительница Санкт-Петербурга, которую избили и сбросили с балкона комнаты в общежитии на пятом этаже, злоупотребляла наркотиками и спиртным.
Об этом телеканалу «360»
Девочки-соседки жаловались на неё, что она постоянно мужиков таскала, пила и кое-что пропадало. Такая девочка, неблагополучная. Она сильно исхудала в последнее время, одни кости остались, — добавила соседка.
Сосед Вячеслав охарактеризовал 41-летнего мужчину, которого подозревают в преступлении, как хулигана. Другие обитатели общежития рассказали, что он влюбился в пострадавшую и намеревался её перевоспитать.
Как передавал NEWS.ru, инцидент с девушкой произошёл в ночь на 20 декабря в доме доме 17/1 по Ленской улице. Полиция установила, что безработный гражданин в ходе возникшей во время совместного распития алкоголя ссоры избил 27-летнюю знакомую, после чего сбросил её с балкона. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.