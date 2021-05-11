Соседи рассказали, как казанский стрелок подрался с отцом

https://static.news.ru/photo/fcdd2404-b27b-11eb-b52e-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Социальные сети

Соседи дома по улице Тугарлык, где проживал казанский стрелок Ильназ Галявиев, сообщили, что в феврале он подрался с отцом. Об этом пишет МК.RU.

Молодой человек, который ранее был вежливым и спокойным, перестал здороваться, иногда вёл себя агрессивно, отмечает издание . Соседям показалось, что он начал принимать наркотики.

Так, Галявиев стал стучать дверями, из-за чего один из жильцов пожаловался отцу молодого человека. Тот приехал к Ильназу и поколотил его.

Родители — Ринат Нурхаматович и Наиля Хатыповна — вместе со старшим братом Инсафом ранее переехали в новое жильё, а Ильназ остался в квартире один.

У нас сложилось впечатление, что он был неадекватен, и поэтому родные решили его отселить, — отметили соседи.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.