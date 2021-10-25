Соседи назвали ревность причиной смертельной ссоры в Новосибирске

Соседи выпавших из окна пятого этажа мужчины и женщины на улице Челюскинцев в Новосибирске рассказали о ссоре, произошедшей перед гибелью пары. По их словам, мужчина ревновал партнёршу и они ругались, даже дрались, передаёт «Сиб.фм».

Живём снизу, были слышны крики, ругань, драка какая-то даже была, судя по звукам. Там была ревность с его стороны. А потом бах — один раз, бах — второй — уже мёртвые внизу лежат, — рассказал очевидец.

Свидетели сообщили, что первой из окна выпала женщина, через полминуты мужчина. Они не исключают, что именно он мог вытолкнуть погибшую. Тела погибших 42-летнего Евгения и 32-летней Екатерины нашли 22 октября. У женщины остался ребёнок от бывшего мужа.

Следователи возбудили уголовное дело, но не называют статью.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.

Также она рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Россия никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.