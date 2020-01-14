https://static.news.ru/photo/fee94338-3769-11ea-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия сообщений о минировании школ, судов и вокзалов Москвы начала поступать утром 15 января. Об угрозе взрыва предупреждены пять школ и восемь районных судов.

Кроме того, поступили данные о минировании Белорусского и Казанского вокзалов. Эвакуация на них не проводится, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 12 тысяч человек эвакуировали 13 января из пяти зданий в Москве после анонимных сообщений о минировании. Среди указанных объектов — храм Христа Спасителя, Коптевский, Головинский, Зеленоградский районные суды, а также родильное отделение в ГКБ имени Ерамишанцева. Угрозы взрывов не подтвердились.