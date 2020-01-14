Серия сообщений о минировании школ, судов и вокзалов Москвы начала поступать утром 15 января. Об угрозе взрыва предупреждены пять школ и восемь районных судов.
Кроме того, поступили данные о минировании Белорусского и Казанского вокзалов. Эвакуация на них не проводится, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что около 12 тысяч человек эвакуировали 13 января из пяти зданий в Москве после анонимных сообщений о минировании. Среди указанных объектов — храм Христа Спасителя, Коптевский, Головинский, Зеленоградский районные суды, а также родильное отделение в ГКБ имени Ерамишанцева. Угрозы взрывов не подтвердились.
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