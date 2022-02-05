Сообщения о «минировании» терминала аэропорта Шереметьево оказались ложными

Сообщения о «минировании» терминала аэропорта Шереметьево не подтвердились. В результате проверки воздушной гавани и самолётов взрывчатые вещества не были обнаружены, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские и кинологи обследовали терминал В в Шереметьево, информация о «минировании» не подтвердилась. Также не нашли никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в четырех самолётах, — заявил собеседник.

Ранее на пульт экстренных служб поступило сообщение от неизвестного о якобы минировании четырёх самолётов и помещения в терминале В аэропорта Шереметьево.

Ранее российская авиакомпания Smartavia сообщила, что 14 и 15 января получила анонимные сообщения о «минировании» самолётов. Представители перевозчика провели проверку и обратились в правоохранительные органы. Все полученные сообщения оказались ложными.

Представители авиакомпании АЛРОСА ранее сообщили, что на её электронную почту поступили анонимные сообщения о том, что самолёты перевозчика в аэропортах разных городов якобы были заминированы. Эта информация не подтвердилась.