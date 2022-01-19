Сообщения о минировании поступили в сотни школ и детсадов Волгограда

Сообщения о минировании поступили в сотни школ и дошкольных учреждений Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных органах. Сообщается, что поводом для проверок стали электронные письма с угрозами, проверки проходят в штатном режиме.

Подобные электронные письма не первый раз поступают в различные учреждения, и их основная цель — дестабилизировать нормальную работу, — сказал собеседник агентства.

Ранее из Керченского политехнического колледжа эвакуировали студентов после того, как в учебное заведение по электронной почте поступило анонимное сообщение о минировании. Впоследствии стало известно, что информация о минировании колледжа не подтвердилась.

Ранее также сообщалось, что в Керчи задержали подростка за рассылку сообщений с планами вооружённого нападения на школу. Угроза оказалась ложной.

После новогодних каникул волна угроз о минировании учебных заведений прокатилась по городам России. Были эвакуированы сотрудники и ученики сотен школ в Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. Угрозы оказались ложными, при этом в одном из последних случаев администрация школы Красноярска даже не стала эвакуировать учеников.