https://static.news.ru/photo/e74d6682-6c3e-11ea-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анонимное сообщение об угрозе взрывов на борту сразу пяти лайнеров получил аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных службах.

Злоумышленник, личность которого пока не удалось установить, сообщил об угрозе взрывов сразу на пяти бортах самолётов, выполняющих рейсы: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Пермь, Москва — Самара, Москва — Уфа, Астрахань — Москва. Аэропорт Шереметьево получил сообщение на электронную почту, — сказал собеседник ТАСС.

Он также отметил, что накануне сообщения о минировании коснулись 13 рейсов российских самолётов, а не восьми, как ранее сообщалось.

Сообщения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта. С начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткоины и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.

Как писал NEWS.ru, ранее компания «Аэрофлот» временно отменила рейсы в ряд стран из-за пандемии коронавируса, возобновив полёты в Дубай.