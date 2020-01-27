https://static.news.ru/photo/159a17e4-40e6-11ea-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернувшийся в аэропорт вылета борт, следовавший рейсом Хабаровск — Москва, не был заминирован. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ДФО.

В аэропорту Хабаровска воздушное судно обследовали специалисты и не нашли взрывных устройств.

Как ранее передавал NEWS.ru, командир экипажа рейса Хабаровск — Москва принял решение вернуться в аэропорт отбытия после анонимного сообщения о минировании. Самолёт в этот момент пролетал над Амурской областью. Все 262 пассажира и их багаж пройдут дополнительный досмотр.

27 января также поступили сообщения о минировании московских школ, вокзалов и станций метрополитена.