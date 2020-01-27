Вернувшийся в аэропорт вылета борт, следовавший рейсом Хабаровск — Москва, не был заминирован. Об этом ТАСС
В аэропорту Хабаровска воздушное судно обследовали специалисты и не нашли взрывных устройств.
Как ранее передавал NEWS.ru, командир экипажа рейса Хабаровск — Москва принял решение вернуться в аэропорт отбытия после анонимного сообщения о минировании. Самолёт в этот момент пролетал над Амурской областью. Все 262 пассажира и их багаж пройдут дополнительный досмотр.
27 января также поступили сообщения о минировании московских школ, вокзалов и станций метрополитена.
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