Солист Саратовского театра оперетты Горевой умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c357430a-e9e9-11ea-aa47-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Горевой Фото: operetta-saratov.ru

Солист Саратовского областного театра оперетты Анатолий Горевой скончался в возрасте 68 лет в больнице города Энгельса.

Об этом сообщила его невестка Мария Горевая. У артиста был подтверждён коронавирус. С 17 августа он находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет РИА Новости.

В пресс-службе театра оперетты выразили свои соболезнования близким артиста и отметили невосполнимость потери.

Профессионал высочайшего класса, человек, всей душой преданный профессии, Анатолий Георгиевич останется в памяти коллег и как талантливый педагог, воспитавший целую плеяду солистов, которые сегодня успешно работают в труппе Саратовского театра оперетты и на сценах многих городов нашей страны, — говорится в сообщении.

Как сообщили в театре, Горевой поступил в труппу в 1984 году, в 1998 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ. За несколько десятилетий он исполнил множество ведущих ролей, создал на сцене огромное количество самых разноплановых характеров, был занят в большинстве спектаклей репертуара театра.

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