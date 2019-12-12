https://static.news.ru/photo/c3a66c18-1ccc-11ea-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солдат-срочник в карауле покончил с собой на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, солдат был в составе караула, он сопровождал следующий из другого города поезд.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Отмечается, что солдату было 20 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, застреливший шестерых человек в больнице чешского города Острава мужчина покончил с собой, прежде чем его успели задержать полицейские.