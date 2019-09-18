https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительницу карельской Питкяранты обвиняют в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках. Дело рассматривает Верховный суд республики.

35-летняя женщина была соцработником. В ноябре 2018 года она пришла в квартиру своих подопечных — брата и сестры 58 и 55 лет — и зарезала их ножом. После этого подсудимая взяла 260 тысяч рублей и скрылась с места преступления, сообщают в региональном управлении СКР.

Злоумышленнице предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений» и «Разбой».

Ранее News.ru сообщал, что в США детективам удалось раскрыть совершённое 38 лет назад убийство благодаря генеалогическому сайту.