Сочинский пенсионер продал приезжей чужое жильё

https://static.news.ru/photo/4b36a78a-62fc-11eb-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Сочинский пенсионер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он продал гражданке Абхазии жилое помещение, однако «забыл» предупредить её, что уже подарил недвижимое имущество своей родственнице.

Таким образом, продавать квадратные метры 65-летний предприимчивый сочинец не мог. Впрочем, судя по происходившим далее событиям, особо и не жаждал. Получив от малознакомой ему гражданки в счёт оплаты сделки 760 тысяч рублей, мужчина перестал выходить на связь, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Поняв, что она осталась без крупной суммы денег, не получив при этом никаких документов о праве собственности на российском черноморском побережье, гражданка соседней республики обратилась в правоохранительные органы.

Некоторое время спустя правоохранители сообщили ей две новости: хорошую и плохую. Хорошая заключалась в том, что полицейские оперативно нашли продавца. Плохая — что деньги пожилой хитрец не менее оперативно потратил на личные нужды.

Впрочем, и для пенсионера у следователей нашлись две новости. Хорошая: арестовывать его не стали, оставив под подпиской о невыезде и примерном поведении. Плохая: ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что именитый художник Никас Сафронов едва не стал жертвой мошенниц. Московская модель и её подруга требовали от мужчины крупную сумму денег, угрожая публично в телеэфире обвинить его в изнасиловании.