Педагогов госуниверситета в Сочи уличили во взятках за хорошие оценки

https://static.news.ru/photo/a745f19c-179f-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении сотрудников Сочинского государственного университета. Их подозревают в том, что они собирали со студентов деньги за успешную сдачу экзаменов.

В поле зрения правоохранителей попали работники кафедры иностранных языков. По версии следствия, они брали взносы под видом оплаты за дополнительное обучение. Однако оно являлось обязательным условием для успешной сдачи экзамена.

Установлено, что фактически занятия со студентами не проводились, а полученные денежные средства распределялись между фигурантами, — сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.

В отношении работников вуза возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские совместно с представителями регионального управления ФСБ провели на кафедре обыски. Изъято более 200 тысяч рублей, компьютерная техника, банковские карты и средства связи, произведена выемка служебной документации.

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенник похитил 250 тысяч рублей у солистки балета Анастасии Лименько. Мужчина позвонил ей по телефону и, представившись сотрудником банка, выманил данные банковской карты.