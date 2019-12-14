https://static.news.ru/photo/1456db1c-1e75-11ea-9428-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Оператор омской автозаправки, 27-летняя Алина Юмашева, замужем никогда не была и родила сына «для себя», но когда в её жизни появился 35-летний Сергей Казаков, она доверила ему вопросы воспитания восьмилетнего сына. История про мальчика, которого по нескольку часов держали коленями на гречке и не кормили за любую провинность, уже широко распространилась в интернете. Оказалось, что такие методы воспитания айтишник нашёл в Сети.

Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно, — рассказала мать журналистам «КП-Омск».

Ребёнка ставили на гречку даже за опоздание из школы, при этом ему запрещалось даже опираться рукой о стену, а стоять иногда приходилось всю ночь. После того, как мальчик попал в больницу, ему под наркозом срезали кожу с колен, потому что иначе удалить гречку оттуда было невозможно. После выписки его опять отдали матери, которая сейчас находится под подпиской о невыезде и пока не лишена родительских прав, а отчима отправили в СИЗО, на него заведено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, Сергей Казаков жестоко наказывал своего восьмилетнего пасынка. Он снимал происходящее на видео, кадры попали в Интернет. Мужчина бил мальчика и ставил его коленями на гречу, заставляя оставаться в этом положении несколько часов. В это время малыша не кормили. Мать знала о происходящем и одобряла такие методы «воспитания». Видео снимали, чтобы проконтролировать исполнение ребёнком наказания во время личного отсутствия.