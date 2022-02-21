Собаки напали на детей в котельной в Асбесте Свердловской области

Собаки напали на детей, забравшихся в котельную в Асбесте Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местную прокуратуру. Они искусали девятилетнего мальчика, которого впоследствии доставили в больницу. Состояние ребёнка оценивается как стабильное. С мальчиком были две девочки 9 и 12 лет, они не пострадали. Здание котельной находится на охраняемой территории. Дети думали, что оно заброшено, и отправились туда, чтобы поиграть.

Пострадавшему мальчику помог мужчина, который отнёс пострадавшего на своё рабочее место и вызвал скорую помощь.

Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать. Одна из девочек пришла на помощь, и собаки разбежались, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве добавили, что проверят соблюдение прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, а также обстоятельства произошедшего и степень полученных ребёнком травм.

Ранее стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области. По словам отца ребёнка, инцидент произошёл возле дома, когда девочка возвращалась из школы. В результате нападения школьница получила рваные раны левого предплечья.