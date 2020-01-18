https://static.news.ru/photo/88ca167c-39f9-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двухчасовой хирургической операцией завершилась обычная фотосессия для жительницы Аргентины. «Моделью» на площадке была кавказская овчарка, которая укусила девушку за лицо, когда та попыталась обнять животное.

Травмировано было не только лицо, но и дёсны. Хирурги наложили 40 швов, пишет Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам самой девушки, усыплять собаку не станут, так как та укусила её не намеренно. Но почему именно — она точно не знает, предполагая самые разные причины. Между тем более опытные люди уже посоветовали ей никогда не обнимать незнакомых собак, особенно за шею: те могут расценить это как угрозу.

Ранее в Вологодской области, как писал NEWS.ru, собака проникла на территорию школы и покусала там шестерых детей.