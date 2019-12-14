https://static.news.ru/photo/316a50da-1ea2-11ea-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay.com

В Приднестровье 14-летняя девочка вывела на прогулку немецкую овчарку. Собака одёрнула поводок на выходе из дома и не дала хозяйке прикоснуться к металлической трубе. Спустя мгновение животное погибло от удара током.

В ходе проверки обнаружилось, что через водосток проходило напряжение из-за неправильно подключённой люстры в одной из квартир подъезда.

В определённом положении выключателя все металлические конструкции на доме находятся под напряжением. Благодаря погибшему псу стало понятно, что люди живут в «доме-убийце». Пострадать мог любой жилец многоэтажки. Неисправность уже устранили, — приводит РЕН ТВ слова одного из электриков.

На данный момент устанавливаются детали произошедшего. Управляющая компания проводит проверку оборудования в доме.

В январе 2019 года другая собака совершила подвиг. Алабай по кличке Нария спас от пожара частный дом в Соломбальском округе Архангельска.