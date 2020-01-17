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Вологодское управление Следственного комитета и региональная прокуратура начали проверку по факту ЧП в городе Вытегры. Там собака проникла в школу и покусала шестерых детей.

Пострадавшие — ученики младших классов. Им потребовалась медицинская помощь.

По некоторым данным, животное принадлежит местной жительнице. Собаку после инцидента вывел из здания её сын-старшеклассник.

Правоохранительные органы уточняют обстоятельства происшествия и выясняют, почему собака оказалась без присмотра.

Ранее в Челябинске, как писал NEWS.ru, полиция приступила к проверке ЧП с нападением собаки на собственного хозяина. Мужчина был сильно пьян.