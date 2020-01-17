Вологодское управление Следственного комитета и региональная прокуратура начали проверку по факту ЧП в городе Вытегры. Там собака проникла в школу и покусала шестерых детей.
Пострадавшие — ученики младших классов. Им потребовалась медицинская помощь.
По некоторым данным, животное принадлежит местной жительнице. Собаку после инцидента вывел из здания её сын-старшеклассник.
Правоохранительные органы
Ранее в Челябинске, как писал NEWS.ru, полиция приступила к проверке ЧП с нападением собаки на собственного хозяина. Мужчина был сильно пьян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен