Собачники подрались из-за рычавших друг на друга питомцев в Бутово

https://static.news.ru/photo/97a5166e-c711-11eb-b795-96000091f725_660.jpg Фото: АЛЕКСЕЙ БЫЧКОВ/Global Look Press

Владельцы собак подрались во время прогулки с питомцами на юге Москвы в Бутово. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Причиной конфликта стали рычащие друг на друга псы. Но хозяева пошли ещё дальше. Один из них, пытаясь отогнать пса от своей собаки, пнул его ногой. Хозяин в ответ накинулся на мужчину с кулаками. К драке присоединились прохожие, и даже женщины влезли в конфликт.

Дошло до того, что один из участников потасовки распылил на противников какое-то вещество из баллончика. Чем закончилась драка, неизвестно.

Как сообщалось ранее, свадебное торжество закончилось массовой дракой в селе Лебяжье Ульяновской области. Врукопашную на глазах жениха и невесты дрались несколько десятков человек, видео потасовки появилось в соцсетях.