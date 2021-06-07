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Со «стволами» и нацистской символикой: драка в Москве попала на видео

09:55, 06 июня 2021
Фото: bazabazon/t.me

Участники массовой драки на севере Москвы были вооружены и использовали нацистскую символику. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет, что в конфликте участвовали две большие группы мужчин, вооружённых огнестрельным оружием. Также у них якобы были флаги с нацистской символикой. Всего в драке участвовали несколько десятков человек. Инцидент случился во дворах жилых домов, рядом с детскими площадками.

Также издание обнародовало видео конфликта, снятое местными жителями.

Ранее в столичном главке МВД сообщили, что сотрудники полиции задержали 19 участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы. Инцидент произошёл 5 июня около 19:10.

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