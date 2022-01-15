Сноубордист погиб на горнолыжном курорте в Сочи, упав головой в сугроб. Он не смог выбраться самостоятельно и его завалило снегом, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, погибший оказался инструктором из Воронежа, его звали Сергей Данченко. В этот день спортсмен катался как фрирайдер и совершал свободный спуск перед зрителями на неофициальной трассе. Очевидцы вызвали скорую, сами откопали мужчину из-под снега и попытались сделать ему искусственное дыхание. Но спасти сноубордиста не удалось.

На поверхности остались только ноги, — рассказал после очевидец происшествия.

Сейчас друг погибшего Сергея Данченко собирает средства на доставку тела сноубордиста до Воронежа, а также на помощь его семье.

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