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Синоптики предупредили о возможном подъёме уровня рек в Приморском крае на 0,3–0,8 метра.

Ливни продлятся ещё два дня — 27 и 28 августа, во вторник ожидается выпадение 50 мм осадков. Паводковая ситуация в регионе может обостриться, передаёт РИА Новости. Как писал News.ru ранее,...