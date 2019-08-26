Шесть снарядов времён Второй мировой войны нашли на стройке по Ленинградскому шоссе в столице.
Территория стройки оцеплена, ожидается прибытие специалистов, сообщает источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России провели работы по разминированию территории крепости Керчь. В результате был обнаружен склад авиационных боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в котором находилась 1701 бомба.